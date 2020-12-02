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Песков не стал комментировать слова Алиева о новом коридоре в Карабахе
2.12.2020 07:52
Фото: kapital.kz
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался от каких-либо комментариев по поводу заявлений главы Азербайджана Ильхама Алиева.
Политик ранее высказался на тему необходимости нового транспортного коридора в Нагорном Карабахе.
Как заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, этот вопрос он оставит без комментария.
Официальный представитель Кремля при этом напомнил о телефонных переговорах, которые не так давно состоялись между лидерами России и Азербайджана. В ходе этой беседы Владимир Путин и Ильхам Алиев, в частности, обсуждали темы развития и деблокировки транспортных связей на территории Нагорного Карабаха. Песков пояснил, что на повестке дня остаются вопросы транспортных коммуникаций.
Ранее азербайджанский лидер выступил с предложением сформировать коридор, который бы мог соединить Нахичеваньскую область с остальной территорией республики. Рассказав об этом в ходе сегодняшнего обращения к нации, Ильхам Алиев отметил, что идея уже получила положительную оценку у лидеров РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
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