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Песков не стал комментировать слова Алиева о новом коридоре в Карабахе


2.12.2020 07:52
Песков не стал комментировать слова Алиева о новом коридоре в КарабахеФото: kapital.kz

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался от каких-либо комментариев по поводу заявлений главы Азербайджана Ильхама Алиева.

Политик ранее высказался на тему необходимости нового транспортного коридора в Нагорном Карабахе.

Как заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, этот вопрос он оставит без комментария.

Официальный представитель Кремля при этом напомнил о телефонных переговорах, которые не так давно состоялись между лидерами России и Азербайджана. В ходе этой беседы Владимир Путин и Ильхам Алиев, в частности, обсуждали темы развития и деблокировки транспортных связей на территории Нагорного Карабаха. Песков пояснил, что на повестке дня остаются вопросы транспортных коммуникаций.

Ранее азербайджанский лидер выступил с предложением сформировать коридор, который бы мог соединить Нахичеваньскую область с остальной территорией республики. Рассказав об этом в ходе сегодняшнего обращения к нации, Ильхам Алиев отметил, что идея уже получила положительную оценку у лидеров РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 117

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