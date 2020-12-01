|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Норвежские лыжники до конца года снялись с Кубка мира
1.12.2020 22:41
Фото: vk.com
Национальная сборная Норвегии по лыжным гонкам приняла решение отказаться от участия в декабрьских этапах Кубка мира, которые будут проводиться в Давосе и Дрездене.
Как информирует пресс-служба федерации лыжных гонок страны, под вопросом пока остается и "Тур де Ски", запланированный на январь следующего года.
По словам спортивного директора норвежской лыжной сборной Эспана Бьервига, руководство подвело итоги последних выходных. Стало очевидным, что сохраняются потенциальные риски во время путешествий. Необходимо держать социальную дистанцию, а также избегать тесных контактов, а на Кубке это гораздо сложнее, чем первоначально предполагалось.
Подчеркнув, что "легкие для лыжников - это инструмент", а о последствиях Covid-19 ученые лишь продолжают получать сведения, следует предпринимать все меры предосторожности и "сосредоточиться на защите здоровья", подчеркнул Бьервиг.
Кубок мира сезона-2020/21 стартовал в Руке (Финляндия) в минувшую пятницу, 27 ноября. В мужском и женском личных зачетах лидерами стали норвежские спортсмены Йоханнес Клебо и Терезе Йохауг.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|