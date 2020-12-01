Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Норвежские лыжники до конца года снялись с Кубка мира

1.12.2020 22:41

Фото: vk.com



Национальная сборная Норвегии по лыжным гонкам приняла решение отказаться от участия в декабрьских этапах Кубка мира, которые будут проводиться в Давосе и Дрездене.



Как информирует пресс-служба федерации лыжных гонок страны, под вопросом пока остается и "Тур де Ски", запланированный на январь следующего года.



По словам спортивного директора норвежской лыжной сборной Эспана Бьервига, руководство подвело итоги последних выходных. Стало очевидным, что сохраняются потенциальные риски во время путешествий. Необходимо держать социальную дистанцию, а также избегать тесных контактов, а на Кубке это гораздо сложнее, чем первоначально предполагалось.



Подчеркнув, что "легкие для лыжников - это инструмент", а о последствиях Covid-19 ученые лишь продолжают получать сведения, следует предпринимать все меры предосторожности и "сосредоточиться на защите здоровья", подчеркнул Бьервиг.



Кубок мира сезона-2020/21 стартовал в Руке (Финляндия) в минувшую пятницу, 27 ноября. В мужском и женском личных зачетах лидерами стали норвежские спортсмены Йоханнес Клебо и Терезе Йохауг.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 131

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 29.11.2020 23:27 Врача Марадоны обвиняют в непредумышленном убийстве футболиста

Врача Марадоны обвиняют в непредумышленном убийстве футболиста 27.11.2020 07:32 В Буэнос-Айресе во время прощания с Марадоной произошли столкновения

В Буэнос-Айресе во время прощания с Марадоной произошли столкновения 25.11.2020 20:01 СМИ: В Аргентине умер Диего Марадона

СМИ: В Аргентине умер Диего Марадона 24.11.2020 16:51 Харитонов помирился с Яндиевым после его извинений

Харитонов помирился с Яндиевым после его извинений 23.11.2020 08:13 Медведев выиграл Итоговый турнир ATP и стал 4-м в мировом рейтинге