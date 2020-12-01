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Норвежские лыжники до конца года снялись с Кубка мира


1.12.2020 22:41
Норвежские лыжники до конца года снялись с Кубка мираФото: vk.com

Национальная сборная Норвегии по лыжным гонкам приняла решение отказаться от участия в декабрьских этапах Кубка мира, которые будут проводиться в Давосе и Дрездене.

Как информирует пресс-служба федерации лыжных гонок страны, под вопросом пока остается и "Тур де Ски", запланированный на январь следующего года.

По словам спортивного директора норвежской лыжной сборной Эспана Бьервига, руководство подвело итоги последних выходных. Стало очевидным, что сохраняются потенциальные риски во время путешествий. Необходимо держать социальную дистанцию, а также избегать тесных контактов, а на Кубке это гораздо сложнее, чем первоначально предполагалось.

Подчеркнув, что "легкие для лыжников - это инструмент", а о последствиях Covid-19 ученые лишь продолжают получать сведения, следует предпринимать все меры предосторожности и "сосредоточиться на защите здоровья", подчеркнул Бьервиг.

Кубок мира сезона-2020/21 стартовал в Руке (Финляндия) в минувшую пятницу, 27 ноября. В мужском и женском личных зачетах лидерами стали норвежские спортсмены Йоханнес Клебо и Терезе Йохауг.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 131

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