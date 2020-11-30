Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Курт Рассел хотел бы закончить актерскую карьеру на роли Санта-Клауса

30.11.2020 23:05

Фото: newstracker.ru



Известный американский актер Курт Рассел признался в том, что роль Санта-Клауса станет последней в его карьере, передает портал ComicBook.



О решении 69-летнего артиста рассказал режиссер Крис Коламбус.



Кинематографист, работавший вместе с Куртом Расселом над фильмом "Рождественские хроники 2", сообщил, что роль Санта-Клауса может стать последней для актера. По словам Криса Коламбуса, артист сам рассказал ему о своем решении, когда вновь предстал в облике этого сказочного персонажа.



"Рождественские хроники" — серия праздничных комедий от Netflix. Курт Рассел сыграл Санту в обеих лентах.



Ранее американская киноактриса Кристен Стюарт рассказала о том, что очень нервничает из-за роли принцессы Дианы. Артистка пояснила, что ей нужно овладеть британским акцентом к началу съемок нового фильма "Спенсер", которые стартуют уже в январе 2021 года.



Напомним, в качестве режиссера этой картины выступит режиссер Пабло Ларраин, в прошлом снявший байопик о Джеки Кеннеди в исполнении Натали Портман. На роль принцессы Дианы официально утвердили Кристен Стюарт, хотя многие кинокритики отреагировали на это решение негативно. Несмотря на все замечания, Ларраин убежден, что 30-летнюю американку можно считать величайшей актрисой современности.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 135

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 29.11.2020 23:02 Дэвид Линч снимет сериал для Netflix

Дэвид Линч снимет сериал для Netflix 28.11.2020 19:10 Названы самые популярные российские поп-артисты

Названы самые популярные российские поп-артисты 28.11.2020 15:46 Скончался клавишник группы «Дюна» Андрей Апухтин

Скончался клавишник группы «Дюна» Андрей Апухтин 28.11.2020 13:40 Джонни Депп заплатит The Sun более $840 тыс.

Джонни Депп заплатит The Sun более $840 тыс. 26.11.2020 07:15 Джонни Деппа в новой части «Фантастических тварей» заменит Мадс Миккельсен