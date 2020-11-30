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Курт Рассел хотел бы закончить актерскую карьеру на роли Санта-Клауса
30.11.2020 23:05
Фото: newstracker.ru
Известный американский актер Курт Рассел признался в том, что роль Санта-Клауса станет последней в его карьере, передает портал ComicBook.
О решении 69-летнего артиста рассказал режиссер Крис Коламбус.
Кинематографист, работавший вместе с Куртом Расселом над фильмом "Рождественские хроники 2", сообщил, что роль Санта-Клауса может стать последней для актера. По словам Криса Коламбуса, артист сам рассказал ему о своем решении, когда вновь предстал в облике этого сказочного персонажа.
"Рождественские хроники" — серия праздничных комедий от Netflix. Курт Рассел сыграл Санту в обеих лентах.
Ранее американская киноактриса Кристен Стюарт рассказала о том, что очень нервничает из-за роли принцессы Дианы. Артистка пояснила, что ей нужно овладеть британским акцентом к началу съемок нового фильма "Спенсер", которые стартуют уже в январе 2021 года.
Напомним, в качестве режиссера этой картины выступит режиссер Пабло Ларраин, в прошлом снявший байопик о Джеки Кеннеди в исполнении Натали Портман. На роль принцессы Дианы официально утвердили Кристен Стюарт, хотя многие кинокритики отреагировали на это решение негативно. Несмотря на все замечания, Ларраин убежден, что 30-летнюю американку можно считать величайшей актрисой современности.
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