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В Нижнем Новгороде прокуратура проверит детдом где праздновали День матери
30.11.2020 22:53
Фото: vvsu.ru
Прокуратура инициировала проверку в детском доме № 3 Приокского района Нижнего Новгорода после праздничного мероприятия, которое было приурочено ко Дню матери.
Ранее в СМИ распространились публикации об уместности проведения подобного торжества.
Пресс-служба регионального надзорного органа поясняет, что во время проверки будет установлено, могли ли нарушаться права детей-сирот и детей, которые остались без родительского попечения. Воспитанников ранее заставили принимать участие в различных мероприятиях, приуроченных ко Дню матери.
По данным российских СМИ, воспитанники детдома участвовали в праздничном концерте и сценарных постановках, которые были посвящены этому событию.
Обстоятельства случившегося сейчас также выясняет и Минобразования Нижегородской области. В ведомстве намерены сформировать спецкомиссию, членам которой предстоит проверить детдом. Лишь после того, как они побеседуют с воспитанниками и проанализируют полученные сведения, будут делаться какие-либо выводы, подчеркнули представители министерства.
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