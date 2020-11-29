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Власти Ирана создадут рабочую группу для преследования убийц физика-ядерщика


12:49
Власти Ирана создадут рабочую группу для преследования убийц физика-ядерщикаФото: vchaspik.ua

Судебные власти Ирана намерены создать рабочую группу, члены которой займутся преследованием убийц физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, передает агентство Клуб молодых журналистов.

Ранее глава МИД Ирана указал на причастность Израиля.

Как стало известно, специальная рабочая группа будет создана в Иране по распоряжению председателя Верховного суда Эбрахима Раиси. В целях расследования ученого-физика Мохсена Фахризаде генпрокурор совместно с генштабом ВС страны и судебной организацией при ВС, а также разведкой и службой безопасности сформируют особую группу.

Членам группы предстоит вести судебное преследование организаторов и исполнителей покушения на ядерщика, передает агентство.

ЧП случилось в окрестностях Тегерана в минувшую пятницу, 27 ноября. Автомобиль ученого-физика Мохсена Фахризаде, возглавляющего исследовательский центр при Минобороны, подвергся обстрелу неподалеку от города Дамовенд. Ядерщик получил смертельные ранения и скончался в больнице.

Как заявил позднее глава дипломатического ведомства Ирана Мохаммад Джавад Зариф, к убийству исследователя причастны израильтяне. По словам министра, физик Мохсен Фахризаде был убит в результате нападения террористов. По словам Джавада Зарифа, "при серьезных указаниях на роль Израиля" такая трусость свидетельствует об отчаянной воинственности преступников.

Официальный представитель комиссии нацбезопасности и внешней политики Меджлиса (парламента Ирана) Абольфазля Амуйи также отмечал, что покушение было организовано спецслужбами еврейского государства с привлечением разведок других стран.

Автор: Злата Богатова

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