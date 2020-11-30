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Уральская полиция проверит подростков, которые защищали больницу
30.11.2020 22:45
Фото: 7x7-journal.ru
Сотрудники полиции города Серова (Свердловская область) действительно проведут проверку подростков, устроивших ранее пикеты в защиту больницы.
Молодежь пыталась привлечь внимание общественности к состоянию медучреждения в поселке Восточном.
Как заявил полковник Валерий Горелых, возглавляющий пресс-службу ГУ МВД по Свердловской области, правоохранительные органы проверят подростков по представлению надзорного органа - прокуратуры. Речь идет о проведении определенных мероприятий профилактического характера, цитирует Горелых портал Znak.
Прокомментировав инцидент, пресс-секретарь регионального полицейского главка завершил, что "отправлять на Колыму" подростков не будут.
Ранее несколько несовершеннолетних, которые принимали участие в пикетах в защиту больницы, рассказали журналистам о давлении со стороны силовиков. Подростки сообщили, что полицейские угрожают поставить их на учет, а родителей привлечь к ответственности по делу о проведении несанкционированных мероприятий.
Подростки пытались привлечь внимание властей и общественности к тому, в каком плачевном состоянии находится упомянутая больница. На фоне возникшего резонанса Восточный посетил руководитель Минздрава Свердловской области Андрей Карлов, взявший ремонт медицинского учреждения под свой личный контроль.
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