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Лауреатом Гонкуровской премии стал Эрве Ле Телье
30.11.2020 22:37
Фото: kapital.kz
Французский писатель Эрве Ле Телье стал лауреатом престижной литературной награды Франции — Гонкуровской премии, передает CNews.
Имя победителя впервые было оглашено в онлайн-режиме.
Как стало известно, автор романа "Аномалия" (Anomalie) стал лауреатом престижной литературной награды. Решение объявил президент Гонкуровской академии Дидье Декуэн по итогам совещания жюри, признавшего победителем Эрве Ле Телье.
Обычно члены жюри по традиции совещаются в парижском ресторане Drouant. Однако на этот раз, из-за продолжающейся коронавирусной пандемии, им пришлось обмениваться своими мнениями в онлайн-формате.
В прошлом году Гонкуровская премия досталась французскому литератору Жану-Полю Дюбуа за его книгу "Не все люди живут одинаково".
Ранее из-за пандемии перенесли на год Международный фестиваль Vivacello, который должен был стать уже двенадцатым по счету. Организаторы пояснили, что останется неизменной лишь дата одного концерта. В Концертном зале им. Чайковского 18 ноября прозвучат произведения выдающихся композиторов XIX – XX вв. Мероприятие состоится с участием виолончелистов Эммануэль Бертран и Эдгара Моро из Франции.
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