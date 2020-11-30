Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Петербурге решают судьбу младенца, семья которого умерла от COVID-19

30.11.2020 22:31

Фото: smi2.net



Власти Санкт-Петербурга решают судьбу новорожденного мальчика, в считанные дни оставшегося без матери, бабушки и дедушки. Все они скончались после заражения коронавирусом.



Желание стать опекуном младенца, унаследовавшего дорогую недвижимость, выразили одна из родственниц и биологический отец ребенка.



О ситуации рассказали в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Северной столице, передает интернет-газета "Фонтанка". Как стало известно, 36-летняя мать малыша находилась на 32-й неделе беременности, когда заболела COVID-19. Практически одновременно коронавирусом заразились и ее родители.



Первой жертвой болезни стал 64-летний дедушка мальчика, недавно перенесший операцию. 8 ноября умерла мать мальчика, несколько последних дней она провела на аппарате ИВЛ. Врачам удалось спасти лишь младенца. Через четыре дня скончалась и 61-летняя бабушка. Ребенок остался без единого близкого родственника.



До трагических событий никто ничего не знал о биологическом отце ребенка, которому мать успела дать имя Кирей. Но после кончины семьи в органы опеки обратился мужчина, выразивший готовность стать опекуном мальчика и назвавшийся его родителем. Кроме того, туда поступило и заявление от жительницы Мордовии, которая приходится матери ребенка двоюродной сестрой.



Автор: Злата Богатова

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