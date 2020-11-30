|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Петербурге решают судьбу младенца, семья которого умерла от COVID-19
30.11.2020 22:31
Фото: smi2.net
Власти Санкт-Петербурга решают судьбу новорожденного мальчика, в считанные дни оставшегося без матери, бабушки и дедушки. Все они скончались после заражения коронавирусом.
Желание стать опекуном младенца, унаследовавшего дорогую недвижимость, выразили одна из родственниц и биологический отец ребенка.
О ситуации рассказали в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Северной столице, передает интернет-газета "Фонтанка". Как стало известно, 36-летняя мать малыша находилась на 32-й неделе беременности, когда заболела COVID-19. Практически одновременно коронавирусом заразились и ее родители.
Первой жертвой болезни стал 64-летний дедушка мальчика, недавно перенесший операцию. 8 ноября умерла мать мальчика, несколько последних дней она провела на аппарате ИВЛ. Врачам удалось спасти лишь младенца. Через четыре дня скончалась и 61-летняя бабушка. Ребенок остался без единого близкого родственника.
До трагических событий никто ничего не знал о биологическом отце ребенка, которому мать успела дать имя Кирей. Но после кончины семьи в органы опеки обратился мужчина, выразивший готовность стать опекуном мальчика и назвавшийся его родителем. Кроме того, туда поступило и заявление от жительницы Мордовии, которая приходится матери ребенка двоюродной сестрой.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|