Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Пропал монолит, обнаруженный в пустыне Юты

30.11.2020 18:29

Фото: planet-today.ru



Власти американского штата Юта не раскрывали координаты объекта, но нескольким энтузиастам удалось его обнаружить вскоре после того, как о нем рассказали СМИ.



Спустя пару суток загадочный монолит исчез, передает ТАСС.



Об исчезновении металлического монолита сообщает местное Бюро по управлению землями (BLM). Пару недель назад трехгранный полированный столб отыскали в удаленной, пустынной местности. Высота загадочного монолита составляет около трех метров.



Столб ранее случайно обнаружили с воздуха представители Управления общественной безопасности Юты. Они с вертолета осматривали территорию в целях мониторинга численности снежных баранов, обитающих в юго-восточной части штата. Группа оказывала помощь ответственному за подсчет Управлению по учету ресурсов дикой природы.



Блестящий столб, появившийся при неизвестных обстоятельствах, крайне поразил очевидцев. Один из сотрудников Управления даже предположил, что монолит имеет внеземное происхождение.



Администрация штата скрывала координаты столба, но энтузиасты выдвинулись в пустыню Ред-Рок, как только информация появилась в СМИ. В результате начали распространяться снимки, сделанные любителями приключений, которым удалось отыскать монолит. Некоторые из них описывали таинственный объект, как созданный из алюминия монолит, состоящий из припаянных друг к другу трех частей.



Автор: Злата Богатова

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