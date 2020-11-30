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В Кабардино-Балкарии три человека погибли в ДТП
30.11.2020 17:15
Фото: vk.com
В результате дорожной аварии погибли три человека, еще двое с травмами госпитализированы, передают российские СМИ со ссылкой на представителей полицейского главка по Кабардино-Балкарии.
Смертельная авария случилась на трассе "Кавказ".
Как сообщили представители регионального главка МВД, столкновение автомобилей Nissan Teana и Lada Priora зафиксировано сегодня ранним утром. Авария произошла примерно в 06:10 на 426-м километре указанной автодороги.
После ДТП двух пострадавших экстренно доставили в республиканскую клиническую больницу города Нальчик. Сведений о их состоянии пока нет.
В полиции пояснили, что сейчас движение на участке трассы, где произошла авария, осуществляется в штатном режиме. Обстоятельства аварии выясняют специалисты. Пока данных о том, что могло стать причиной столкновения, из официальных источников не поступало.
Ранее в Петербурге под колесами БТР получил смертельные травмы 38-летний бизнесмен. Трагедия произошла во время частной вечеринки, которая была организована в поле по случаю дня рождения родственника и делового партнера погибшего.
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