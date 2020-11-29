Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Петербурге бизнесмен погиб под колесами БТР во время праздника

29.11.2020 22:39

Фото: redstar.ru

БТР



Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели 38-летнего мужчины, на которого наехал бронетранспортер (БТР).



По данным российских СМИ, трагическое происшествие случилось во время частного мероприятия, организованного в честь дня рождения бизнес-партнера и родственника погибшего.



Как пояснили представители СКР, уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, которые не отвечают требованиям безопасности).



ЧП случилось накануне, 28 ноября, на территории Красносельского района Северной столицы. По данным ведомства, неустановленные пока работники индивидуального предпринимателя проводили в поле частное мероприятие. Оно было организовано в военном стиле, включая в себя несколько этапов военно-полевого выхода.



В ряде российских СМИ появились сообщения о том, что мероприятие было связано с днем рождения бизнесмена Михаила Скорова. Жертвой происшествия стал его деловой партнер и родственник Андрей Кожевин. 38-летний мужчина лег на землю, оказавшись перед БРТ, и оператор БТР Александр Топоров, учитывая темное время суток, его не заметил. В результате Кожевин скончался от полученных травм на месте.



Автор: Злата Богатова

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