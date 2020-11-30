Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Журналисту Сафронову продлили срок ареста

30.11.2020 14:44

Фото: sledcom.ru



Журналисту Ивану Сафронову, который обвиняется в государственной измене, продлили срок ареста до 7 марта.



Решение вынес столичный Лефортовский суд.



Как стало известно, родственники и друзья журналиста перед очередным заседанием начали собирать за него поручительства. Однако суд вынес решение о продлении срока содержания под стражей Ивана Сафронова.



Советника генерального директора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина сотрудники ФСБ задержали 7 июля, с того времени журналист остается в СИЗО. Адвокаты Сафронова ранее сообщили, то его подозревают в сотрудничестве с чешской разведкой. По данным правоохранителей, он мог передавать иностранной спецслужбе сведения, связанные с военно-техническим взаимодействием РФ со странами Африки.



Кроме того, речь может идти о секретной информации, имеющей отношение к деятельности российских военных в Ближневосточном регионе. Следствие полагает, что Сафронова завербовали еще около восьми лет назад, в 2017 году он начал выдавать сведения за рубеж. В качестве конечного получателя этих сведений указывались Соединенные Штаты.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 104

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 15:27 Мишустин подверг критике концерт в Ледовом дворце

Мишустин подверг критике концерт в Ледовом дворце 30.11.2020 21:14 В Волгограде умерла девочка, заразившаяся бешенством от собаки

В Волгограде умерла девочка, заразившаяся бешенством от собаки 30.11.2020 20:47 Названо число пользователей Рунета, интересующихся нападениями на школы

Названо число пользователей Рунета, интересующихся нападениями на школы 30.11.2020 18:29 Пропал монолит, обнаруженный в пустыне Юты

Пропал монолит, обнаруженный в пустыне Юты 30.11.2020 14:06 В Японии в ночном небе засняли болид