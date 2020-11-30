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Журналисту Сафронову продлили срок ареста
30.11.2020 14:44
Фото: sledcom.ru
Журналисту Ивану Сафронову, который обвиняется в государственной измене, продлили срок ареста до 7 марта.
Решение вынес столичный Лефортовский суд.
Как стало известно, родственники и друзья журналиста перед очередным заседанием начали собирать за него поручительства. Однако суд вынес решение о продлении срока содержания под стражей Ивана Сафронова.
Советника генерального директора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина сотрудники ФСБ задержали 7 июля, с того времени журналист остается в СИЗО. Адвокаты Сафронова ранее сообщили, то его подозревают в сотрудничестве с чешской разведкой. По данным правоохранителей, он мог передавать иностранной спецслужбе сведения, связанные с военно-техническим взаимодействием РФ со странами Африки.
Кроме того, речь может идти о секретной информации, имеющей отношение к деятельности российских военных в Ближневосточном регионе. Следствие полагает, что Сафронова завербовали еще около восьми лет назад, в 2017 году он начал выдавать сведения за рубеж. В качестве конечного получателя этих сведений указывались Соединенные Штаты.
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