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Израиль обвинили в причастности к гибели иранского ученого-ядерщика
11:23
Фото: afghanistantoday.ru
Обстоятельства убийства Мохсена Фахризаде дают основания полагать, что к случившемуся причастен Израиль.
С таким заявлением в своем твиттере выступил глава Министерства иностранных дел Ирана Джавад Зариф.
Как написал министр, физик Мохсен Фахризаде был убит в результате нападения террористов. По словам Джавада Зарифа, "при серьезных указаниях на роль Израиля" такая трусость свидетельствует об отчаянной воинственности преступников.
Ранее сообщалось об инциденте, случившемся в окрестностях Тегерана. Во время перестрелки там погиб Фахризаде - ученый, возглавлявший исследовательский центр при Минобороны страны. В прошлом ядерщик служил в Корпусе стражей Исламской революции, а также занимал высокую должность в логистическом подразделении оборонного ведомства.
В странах Запада Мохсена Фахризаде считали выдающимся ученым, коллеги даже сравнивали иранского ядерщика с Робертом Оппенгеймером. По данным СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах, ученый мог быть связан с ядерной программой Ирана. В частности, он участвовал в осуществлении проекта 111 по созданию ядерной бомбы.
После гибели ученого в Тегеране заявили, что найдут виновных в его гибели и отомстят.
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