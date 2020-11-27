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Израиль обвинили в причастности к гибели иранского ученого-ядерщика


11:23
Израиль обвинили в причастности к гибели иранского ученого-ядерщикаФото: afghanistantoday.ru

Обстоятельства убийства Мохсена Фахризаде дают основания полагать, что к случившемуся причастен Израиль.

С таким заявлением в своем твиттере выступил глава Министерства иностранных дел Ирана Джавад Зариф.

Как написал министр, физик Мохсен Фахризаде был убит в результате нападения террористов. По словам Джавада Зарифа, "при серьезных указаниях на роль Израиля" такая трусость свидетельствует об отчаянной воинственности преступников.

Ранее сообщалось об инциденте, случившемся в окрестностях Тегерана. Во время перестрелки там погиб Фахризаде - ученый, возглавлявший исследовательский центр при Минобороны страны. В прошлом ядерщик служил в Корпусе стражей Исламской революции, а также занимал высокую должность в логистическом подразделении оборонного ведомства.

В странах Запада Мохсена Фахризаде считали выдающимся ученым, коллеги даже сравнивали иранского ядерщика с Робертом Оппенгеймером. По данным СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах, ученый мог быть связан с ядерной программой Ирана. В частности, он участвовал в осуществлении проекта 111 по созданию ядерной бомбы.

После гибели ученого в Тегеране заявили, что найдут виновных в его гибели и отомстят.

Автор: Злата Богатова

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