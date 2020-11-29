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Глава «Вектора» сделал прогноз о сроках окончания пандемии


29.11.2020 21:23
Глава «Вектора» сделал прогноз о сроках окончания пандемииФото: kapital.kz

Пандемия коронавируса пойдет на спад лишь тогда, когда "переболеет значительное количество населения" либо появится "достаточный коллективный иммунитет" посредством вакцинации, заявил глава научного центра "Вектор" Ринат Максютов.

На эту тему он высказался в рамках онлайн-фестиваля Science Bar Hopping.

Как пояснил Ринат Максютов, пандемия, вероятно, уйдет в следующем году, хотя "вирус сохранится". Темпы распространения этого заболевания смогут пойти на спад лишь когда "переболеет значительное количество населения".

Кроме того, пандемия может завершиться и в случае, если с помощью эффективных вакцин удастся сформировать "достаточный коллективный иммунитет". В частности, в России для этого необходимо поставить прививки от коронавируса по меньшей мере половине населения.

Ранее бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко выступил против всеобщей вакцинации от коронавируса.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 189

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