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Шойгу сравнил заявление министра обороны ФРГ о России с нападками школьницы
29.11.2020 19:19
Фото: natsbez.ru
Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу подверг резкой критике заявления германской коллеги.
Представительница официального Берлина выступила с призывом разговаривать с Москвой с позиции силы.
С "нападками школьницы" сравнил высказывания немецкого министра глава российского Минобороны Сергей Шойгу. По его словам, "мы в другой школе, у нас директор другой". Комментируя слова Аннегрет Крамп-Карренбауэр, министр напомнил о теплоходе "Армения", который в 1941 году был потоплен немецкой авиацией. На борту судна, которое удалось отыскать в Черном море минувшей весной, могло находиться от 6 тыс. до 10 тыс. раненых и беженцев.
По мнению Сергея Шойгу, необходимо сейчас рассказывать именно о таких эпизодах войны. Особенно важным это становится, когда нынешнее поколение зарубежных политиков, включая представителей ФРГ, пытаются учить Москву жизни и заявляют о том, что с РФ нужно "разговаривать с позиции силы".
Ранее глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр указала на то, что российское руководство вкладывает "значительные средства в модернизацию своих вооруженных сил". Учитывая, что у Москвы имеется новое вооружение, "угроза стала намного более очевидной", подчеркивала министр во время выступления в бундестаге.
На прошлой неделе официальный представитель отечественного дипломатического ведомства Мария Захарова назвала циничной провокацией слова германского посла в Литве о целях Советского Союза в войне. Как заявил Маттиас Сонн, Красная Армия освобождала его страну от фашистов, чтобы затем установить в побежденном государстве сталинское репрессивное правление.
По словам Захаровой, в Москве на высказывания Сонна отреагировали с возмущением. Учитывая исторический ход Второй мировой войны, а также роль Берлина и немецкого народа в самом кровавом конфликте человечества, заявление посла ФРГ российские власти восприняли как грубую провокацию.
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