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Захарова подвергла критике заявление посла ФРГ в Литве о целях СССР в войне


15:40
Захарова подвергла критике заявление посла ФРГ в Литве о целях СССР в войнеФото: news-front.info

Циничной и грубой провокацией сочли в Москве слова германского посла в Литве, заявила пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова.

Как подчеркнула дипломат, в РФ теперь ожидают от Берлина объяснений по поводу высказываний о целях Советского Союза в войне.

В ходе сегодняшнего брифинга официальный представитель отечественного дипломатического ведомства Мария Захарова подчеркнула, что в Москве высказывания германского посла в Литве сочли провокационными. Руководство РФ ожидает объяснений по поводу реплик о целях Советского Союза во Второй мировой войне.

Ранее германский посол в Литве Маттиас Сонн заявил о том, что Красная Армия освобождала его страну от фашистов, чтобы затем установить в побежденном государстве сталинское репрессивное правление. По словам Захаровой, в Москве на высказывания Сонна отреагировали с возмущением. Учитывая исторический ход Второй мировой войны, а также роль Берлина и немецкого народа в самом кровавом конфликте человечества, заявление посла ФРГ в Москве восприняли как провокацию, грубую и циничную.

Пресс-секретарь отечественного внешнеполитического ведомства также констатировала, что в Берлине в последнее время все более активно продвигают псевдоисторический нарратив. В Германии стремятся приравнять СССР к Третьему рейху, и речь идет об отождествлении коммунистического и национал-социалистического режимом. По словам Захаровой, это происходит с целью "выхолостить ответственность" Берлина за бесчеловечные преступления нацизма.

Напомним, минувшим летом была опубликована статья президента РФ Владимира Путина о Второй мировой войне. Материал, подготовленный российским лидером к 75-летию годовщины Победы во Второй мировой войне, вызвал значительный интерес в мире и послужил импульсом к началу серьезных дискуссий об исторической памяти, влияющей на сегодняшние политические процессы и взаимоотношения в сфере безопасности.

В своей статье Путин, в частности, дал оценку попыткам европейских властей положить под сукно факт "мюнхенского сговора". Глава РФ при этом напомнил о моральной и юридической оценке пакта Молотова-Риббентропа. По словам Путина, в других странах в последнее время предпочитают не вспоминать соглашения, которые подписывались с нацистами. Российский лидер обратился к иностранным коллегам активнее публиковать архивные документы и обнародовать ранее неизвестные материалы, относящиеся к тому периоду, как это происходит в нашей стране.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 139

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