Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Рогозин прокомментировал увольнение главы ЦЭНКИ

28.11.2020 18:10

Фото: compromat.ws



Невыполнением в срок задания, которое имело стратегическое значение, объяснил руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин увольнение гендиректора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Андрея Охлопкова.



По словам руководителя корпорации, от работников их отрасли требуется самая жесточайшая дисциплина.



Андрей Охлопков был снят с поста после того, как назначенный срок не было выполнено задание, имеющее стратегически важное значение, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. На эту тему он высказался в своем Facebook.



Комментируя уход гендиректора ЦЭНКИ, Рогозин признался, что довольно тяжело расстается с людьми. Однако от работников ракетно-космической отрасли он ожидает "жесточайшей дисциплины". И в случаях, когда руководители не выполняют важные задачи в определенный ими самими срок, с ними приходится расставаться.



Глава Роскосмоса пояснил, что корпорация достаточно долго находилась в слишком расслабленном состоянии. Сейчас же она, проснувшись, пытается догнать конкурентов, успевших вырваться вперед. И это непременно произойдет, как только руководители, ответственные за дело, начнут держать свое слово - как друг перед другом, так и перед руководителем корпорации, подчеркнул Рогозин.



В минувшем октябре Рогозин снял с поста гендиректора ФКУ "Дирекция космодрома Восточный" Евгения Рогозу, а также объявил выговоры гендиректору ЦЭНКИ Охлопкову и главному инженеру этой организации Владимиру Жуку.



Ранее арестовали руководителя космического центра "Восточный" Романа Бобкова. По версии следствия, он может оказаться причастным к финансовым махинациям, которые осуществлялись совместно с Дмитрием Фоминцевым, который является главным инспектором 119-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора Министерства обороны РФ.



Автор: Злата Богатова

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