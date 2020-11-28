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В Физулинском районе Азербайджана 4 человека подорвались на мине


28.11.2020 16:51
В Физулинском районе Азербайджана 4 человека подорвались на мине Фото: u-f.ru

По предварительным данным, автомобиль мог подорваться на противотанковой мине, заявили в Генпрокуратуре Азербайджана.

Жертвами инцидента, случившегося в Физулинском районе республики, стали четыре человека.

Представители ведомства сообщили, что подрыв произошел в субботу, 28 ноября, около 15:20, на территории населенного пункта Ашагы Сейидахмедли. В результате ЧП погибли все, кто находился в салоне машины.

К месту происшествия была направлена группа сотрудников прокуратуры. К настоящему времени установлено, что автомобиль мог подорваться на противотанковой мине. Расследование продолжается, назначены экспертизы.

В Генпрокуратуре пояснили, что после установления личностей погибших было принято решение о возбуждении уголовного дела по статьям, в частности, о планировании и подготовке агрессивной войны, а также нарушению международного гуманитарного права во время вооруженного конфликта.

Ранее на территории Нагорного Карабаха при взрыве мины погиб офицер ВС Азербайджана, ранения получили российский миротворец и четверо сотрудников МЧС непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Это случилось во время поисков останков погибших на территории Тертерского района с участием представителей Международного комитета Красного креста (МККК).

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 190

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