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В Физулинском районе Азербайджана 4 человека подорвались на мине
28.11.2020 16:51
Фото: u-f.ru
По предварительным данным, автомобиль мог подорваться на противотанковой мине, заявили в Генпрокуратуре Азербайджана.
Жертвами инцидента, случившегося в Физулинском районе республики, стали четыре человека.
Представители ведомства сообщили, что подрыв произошел в субботу, 28 ноября, около 15:20, на территории населенного пункта Ашагы Сейидахмедли. В результате ЧП погибли все, кто находился в салоне машины.
К месту происшествия была направлена группа сотрудников прокуратуры. К настоящему времени установлено, что автомобиль мог подорваться на противотанковой мине. Расследование продолжается, назначены экспертизы.
В Генпрокуратуре пояснили, что после установления личностей погибших было принято решение о возбуждении уголовного дела по статьям, в частности, о планировании и подготовке агрессивной войны, а также нарушению международного гуманитарного права во время вооруженного конфликта.
Ранее на территории Нагорного Карабаха при взрыве мины погиб офицер ВС Азербайджана, ранения получили российский миротворец и четверо сотрудников МЧС непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Это случилось во время поисков останков погибших на территории Тертерского района с участием представителей Международного комитета Красного креста (МККК).
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