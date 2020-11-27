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В Могадишо 6 человек стали жертвами теракта
00:28
Фото: topwar.ru
Мощный взрыв прогремел в самом центре столицы Сомали.
Как передает агентство Reuters, террорист-смертник атаковал кафе-мороженое. Жертвами инцидента стали по меньшей мере шесть человек, еще восемь получили ранения.
По данным сомалийского министерства информации, теракт был совершен смертником. Злоумышленник привел в действие взрывное устройство, войдя в кафе-мороженое Gelato Divino, расположенное в центре Могадишо.
Жертвами инцидента стали шесть человек, еще восемь получили ранения и были экстренно госпитализированы.
Как отмечают местные правоохранители, начавшие расследование, к теракту может быть причастно одно из подразделений экстремистской группировки "Аш-Шабаб" (деятельность организации в РФ запрещена).
Ранее появились сведения о гибели сотрудника ЦРУ, который получил ранения во время спецоперации в Сомали.
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