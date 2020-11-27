Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Сомали умер получивший ранения сотрудник ЦРУ

27.11.2020 21:33

Фото: livejournal.com



Сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США скончался от полученного ранее ранения, передает канал CNN.



В репортаже отмечается, что агент, пострадавший во время спецоперации в Сомали, умер еще в конце прошлой недели.



Ранее телеканал сообщал о сотруднике ЦРУ, который получил тяжелое ранение во время выполнения спецоперации. Никакой уточняющей информации о случившемся при этом не приводилось.



На текущий момент официального опровержения или подтверждения факта смерти представителя американской спецслужбы пока еще не было.



В этом африканском государстве сейчас находятся порядка шестисот американских военных. Они оказывают помощь местным властям в борьбе с террористическими группировками, а также ведут подготовку сомалийских военнослужащих.



Автор: Злата Богатова

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