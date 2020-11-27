ИнтерНовости - новости в стране и мире
Онищенко выступил против всеобщей вакцинации от COVID-19
Онищенко выступил против всеобщей вакцинации от COVID-19
Мишустин упростил условия оформления инвалидности
Мишустин упростил условия оформления инвалидности
В Могадишо 6 человек стали жертвами теракта
В Могадишо 6 человек стали жертвами теракта
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Застрелен заммэра НовоуральскаЗастрелен заммэра Новоуральска
Кудрин допускает спад российской экономики в 2020 году на 4,5%Кудрин допускает спад российской экономики в 2020 году на 4,5%
Мишустин упростил условия оформления инвалидностиМишустин упростил условия оформления инвалидности
Онищенко выступил против всеобщей вакцинации от COVID-19Онищенко выступил против всеобщей вакцинации от COVID-19
Израиль обвинили в причастности к гибели иранского ученого-ядерщикаИзраиль обвинили в причастности к гибели иранского ученого-ядерщика

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»
Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"
БогданчикБогданчик
Скажи мне...Скажи мне...

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Сомали умер получивший ранения сотрудник ЦРУ


27.11.2020 21:33
В Сомали умер получивший ранения сотрудник ЦРУФото: livejournal.com

Сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США скончался от полученного ранее ранения, передает канал CNN.

В репортаже отмечается, что агент, пострадавший во время спецоперации в Сомали, умер еще в конце прошлой недели.

Ранее телеканал сообщал о сотруднике ЦРУ, который получил тяжелое ранение во время выполнения спецоперации. Никакой уточняющей информации о случившемся при этом не приводилось.

На текущий момент официального опровержения или подтверждения факта смерти представителя американской спецслужбы пока еще не было.

В этом африканском государстве сейчас находятся порядка шестисот американских военных. Они оказывают помощь местным властям в борьбе с террористическими группировками, а также ведут подготовку сомалийских военнослужащих.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Ноябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
30
            

Популярное

В Москве ликвидирована ячейка ИГ, члены которой планировали терактыВ Москве ликвидирована ячейка ИГ, члены которой планировали теракты
В Сомали умер получивший ранения сотрудник ЦРУВ Сомали умер получивший ранения сотрудник ЦРУ
В деле Навального есть несколько предметов со следами яда, считают в БерлинеВ деле Навального есть несколько предметов со следами яда, считают в Берлине
В Пусане COVID-19 выявили у моряков с двух российских судовВ Пусане COVID-19 выявили у моряков с двух российских судов
В Петербурге мужчина взял в заложники шестерых детейВ Петербурге мужчина взял в заложники шестерых детей

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru