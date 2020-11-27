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В Сомали умер получивший ранения сотрудник ЦРУ
27.11.2020 21:33
Фото: livejournal.com
Сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США скончался от полученного ранее ранения, передает канал CNN.
В репортаже отмечается, что агент, пострадавший во время спецоперации в Сомали, умер еще в конце прошлой недели.
Ранее телеканал сообщал о сотруднике ЦРУ, который получил тяжелое ранение во время выполнения спецоперации. Никакой уточняющей информации о случившемся при этом не приводилось.
На текущий момент официального опровержения или подтверждения факта смерти представителя американской спецслужбы пока еще не было.
В этом африканском государстве сейчас находятся порядка шестисот американских военных. Они оказывают помощь местным властям в борьбе с террористическими группировками, а также ведут подготовку сомалийских военнослужащих.
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