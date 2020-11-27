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Лукашенко рассказал о перехвате конференции Тихановской


27.11.2020 23:55
Лукашенко рассказал о перехвате конференции ТихановскойФото: vk.com

Спецслужбам Беларуси удалось перехватить совещание оппозиционеров, заявил глава государства Александр Лукашенко

По его словам, экс-кандидат на пост президента Светлана Тихановская призналась, что в действительности "ничего не решает".

Сообщая о перехвате закрытой пресс-конференции белорусских оппозиционеров, Александр Лукашенко вновь позволил себе нелицеприятные реплики в адрес недавней противницы на выборах. В частности, он заявил о том, что спецслужбы смогли прослушать переговоры "лохушек".

О содержании перехваченного разговора белорусский президент решил рассказать во время встречи с врачами. Об этом сообщает близкий к пресс-службе Александра Лукашенко Telegram-канал "Пул первого".

По словам Лукашенко, белорусские спецслужбы перехватили не так давно конференцию "Тихановской, ну там, всех этих беглых". Когда президенту на стол положили распечатку этих переговоров, он был поражен. Глава РБ пояснил, что в беседе со своими соратниками Тихановская заявила о том, что не принимает никаких решений.

Комментируя случившееся, Лукашенко вновь подчеркнул, что Тихановскую сейчас используют другие силы. На обстановку в Белоруссии пытаются влиять из-за рубежа, заявил политик.

Автор: Злата Богатова

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