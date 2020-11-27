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Норвежца выгнали из армии из-за русских корней


27.11.2020 22:23
Норвежца выгнали из армии из-за русских корнейФото: smi2.net

Норвежского военнослужащего Мартина Якобсена уволили из ВС королевства, когда командование узнало о его русских корнях.

Это случилось через пять месяцев после начала службы, передает NRK.

Сразу после того, как выяснилось, что мать молодого человека - русская, и к них есть родственники в РФ, норвежца уволили из армии. К тому времени он успел отслужить лишь пять месяцев.

Как оказалось, 20-летнего Мартина Якобсена начали подозревать в шпионской деятельности. Поводом для этого стали его корни. Сам норвежец был в России лишь два раза, в двухлетнем возрасте и подростковом. Мать молодого человека живет на территории королевства более двадцати лет.

По словам Якобсена, сейчас он чувствует, словно его уже "заранее обвинили в государственной измене". Парень признается, что с раннего детства мечтал о военной службе, она была очень важным элементом его самоопределения. Однако власти словно сказали дали ему понять, что он "недостаточно норвежец". Якобсен, всегда считавший себя истинным гражданином этой европейской страны, отмечает, что "это очень горько".

Автор: Злата Богатова

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