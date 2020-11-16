Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter СМИ: Трампа отговорили от атаки по ядерному объекту в Иране

07:12

Фото: bryansktoday.ru



Несколько дней назад действующего президента США Дональда Трампа уговорили не наносить удар по ядерному объекту в Иране, пишет NYT.



По данным американской газеты, речь шла о возможной ракетной атаке или кибернападении.



Действующий глава Соединенных Штатов Дональд Трамп 12 ноября заговорил об атаке подземного завода в иранском Натанзе, пишет американская газета The New York Times. Со ссылкой на целый ряд источников из числа представителей нынешней и бывшей администрации США отмечается, что главу государства удалось отговорить от этой идеи.



По данным издания, речь на эту тему шла в ходе совещания, которое состоялось в Белом доме в прошлый четверг. Американский лидер выражал намерение нанести удар по иранскому предприятию, где проводят работы по обогащению урана. По его мнению, завод можно было бы атаковать в ближайшие недели, осуществив ракетный обстрел или применив другие методы.



Отмечается, что когда Трамп поинтересовался вариантами конкретных действий в отношении завода, его отговорили от этой идеи. Как пишет газета, участниками совещания были вице-президент США Майкл Пенс, глава Госдепартамента Майкл Помпео, ио Минобороны Кристофер Миллер и председатель Комитета начальников штабов ВС Соединенных Штатов генерал Марк Милли. Совместными усилиями они смогли убедить Трампа воздержаться от применения силовых методов.



По мнению представителей американского руководства, атака предприятия в Натанзе могла спровоцировать масштабный конфликт на Ближнем Востоке.



Автор: Злата Богатова

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