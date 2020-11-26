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Навальный призвал ЕС ввести санкции против российских олигархов


16:50
Навальный призвал ЕС ввести санкции против российских олигарховФото: vk.com

Российский оппозиционер Алексей Навальный выступил с предложением применять адресные денежные санкции в отношении российских олигархов.

Призыв прозвучал, когда он выступал в Европарламенте, передает агентство "Интерфакс".

Как заявил Алексей Навальный, ограничения, ранее уже введенные против руководителей российских спецслужб не слишком существенны. По словам оппозиционера, лица, на которые распространяются эти санкции, обладают не таким большим имуществом и банковскими счетами в ЕС. Москва отнесется к происходящему серьезно лишь если ввести меры в отношении олигархов, подчеркнул оппозиционер.

По словам Навального, Брюсселю стоит ввести серьезные денежные санкции, в частности, как ответ на организацию выборов в РФ, куда не допускались кандидаты от оппозиции.

Напомним, 20 августа Навальному стало плохо в самолете, который направлялся в Москву из Сибири. Он впал в кому, после чего был экстренно госпитализирован в одну из больниц Омска. Вскоре его вывезли на лечение за рубеж - в Берлин, куда Навального доставили в статусе "гостя канцлера".

В сентябре правительство ФРГ, сославшись на исследования военных экспертов, объявило об отравлении Навального. По мнению германских властей, в отношении оппозиционера могли применить токсичное вещество, относящееся к боевым ядам из группы "Новичок". Позднее эти предположения подтвердили в Организации по запрету химического оружия (ОЗХО). Представители Москвы уже не раз решительно опровергали все подобные версии.

В середине октября ЕС объявило о введении санкций против шести россиян и одной организации, в Москве приняли зеркальное решение. Российские власти ввели ограничения в отношении представителей официального Берлина и Парижа.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 119

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