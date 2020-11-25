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В деле Навального есть несколько предметов со следами яда, считают в Берлине
06:47
Фото: vesty.co.il
Правительство Германии ответило на парламентский запрос "Альтернативы для Германии", передает ТАСС. Как указано в документе, который опубликован на сайте Бундестага, кроме бутылки из томской гостиницы могут быть и другие предметы со следами токсичного вещества.
По мнению правительства ФРГ, следы некого вещества, якобы вызвавшего отравление Алексея Навального, могли остаться не только на поверхности бутылки, найденной в номере оппозиционера.
В документе, который датирован 19 ноября, при этом указывается, что власти Германии не располагают сведениями о том, кто привез бутылку, когда Навального из России доставили в Берлин.
Напомним, ранее российские власти приняли ответное решение о введении санкций в отношении представителей Германии и Франции. Как рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров, в Москве зеркально отреагировали на действия иностранного руководства, предпринятые в связи с "отравлением" блогера Алексея Навального.
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