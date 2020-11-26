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Путин: Ситуация в Усолье-Сибирском серьезная и неординарная


07:05
Путин: Ситуация в Усолье-Сибирском серьезная и неординарнаяФото: divanews.ru

Глава российского государства Владимир Путин назвал серьезной и неординарной экологическую обстановку в Усолье-Сибирском (Иркутская область).

На совещании, где обсуждали процесс ликвидации вреда окружающей среде, президент заверил, что собирается держать этот вопрос под своим личным контролем.

Глава РФ при этом подчеркнул, что "держать эту ситуацию под постоянным личным контролем" должны все присутствующие на совещании. По словам Владимира Путина, он будет это делать и сам, ведь ситуация сложилась очень серьезная, она требует особого внимания и отношения. В Усолье-Сибирском на протяжении многих десятилетий скапливались отходы химпроизводства, потенциально опасные как для природы, так и здоровья местных жителей.

Путин также напомнил, что по итогам предыдущего совещания уже было принято решение о мерах, направленных на обезвреживание опасных объектов и защите местного населения. Предстоит большой объем работ по эффективной очистке загрязненных земель и формировании условий для устойчивого социально-экономического развития города в долгосрочной перспективе.

"Усольехимпром", созданный в 1936 году, прекратил деятельность десять лет назад. На его территории, площадь которой превышает 600 га, сейчас остаются свыше двухсот заброшенных промышленных объектов, включая цех ртутного электролиза. Предположительно, там может быть сосредоточено порядка 600 тонн ртути. Кроме того, там остаются цистерны с отходами химпроизводства и располагаются подземные скважины, куда в прошлом закачивались такие вещества. В результате почва, грунтовые и подземные воды оказались пропитанными тяжелыми металлами и отравляющими химикатами.

По предварительным оценкам Росприроднадзора, размер экологического вреда на промплощадке в денежном эквиваленте может составлять около миллиарда рублей.

Осенью 2018 года власти города объявили о введении режима ЧС. Действия нелегальных сборщиков металлолома, орудовавших на различных объектах промплощадки, привели к целому ряду токсичных утечек. В конце минувшего сентября уровень режима ЧС было рещено с муниципального поднять до регионального, т.к. начались мероприятия по уничтожению отходов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 157

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