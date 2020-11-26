ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Якутии задержали ректора агротехнологического университета
В Якутии задержали ректора агротехнологического университета
Главврач Коммунарки рассказал о смертельной особенности COVID-19
Главврач Коммунарки рассказал о смертельной особенности COVID-19
Иранского физика-ядерщика убили под Тегераном
Иранского физика-ядерщика убили под Тегераном
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Иранского физика-ядерщика убили под ТегераномИранского физика-ядерщика убили под Тегераном
Навальный призвал ЕС ввести санкции против российских олигарховНавальный призвал ЕС ввести санкции против российских олигархов
Путин: Ситуация в Усолье-Сибирском серьезная и неординарнаяПутин: Ситуация в Усолье-Сибирском серьезная и неординарная
Главврач Коммунарки рассказал о смертельной особенности COVID-19Главврач Коммунарки рассказал о смертельной особенности COVID-19
В Швеции коронавирусом заболели принц Карл Филипп и принцесса СофияВ Швеции коронавирусом заболели принц Карл Филипп и принцесса София

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»
Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"
БогданчикБогданчик
Скажи мне...Скажи мне...

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Во Франции еще четверо школьников стали фигурантами дела об убийстве учителя


26.11.2020 21:47
Во Франции еще четверо школьников стали фигурантами дела об убийстве учителяФото: gordonua.com

Правоохранительные органы Франции предъявили обвинения еще четырем школьникам по резонансному делу о расправе над преподавателем.

Учитель истории Самюэль Пати был зверски убит в середине минувшего октября.

Как сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на представителей полиции, трое школьников, по версии следствия, могут являться сообщниками террориста. Кроме того, фигуранткой этого громкого дела стала школьница, которую обвиняют в распространении недостоверных сведений о погибшем учителе.

На сегодняшний день по делу об убийстве Самюэля Пати проходят четырнадцать человек, в том числе, двое несовершеннолетних. Среди задержанных - двое 18-летних парней и 17-летняя подруга одного из них.

Трагедия во французском городе Конфлан-Сент-Онорине под Парижем произошла 16 октября. По данным полиции, в среднее учебное заведение Коллеж-Буа-д'Ольн ворвался 18-летний уроженец Москвы с чеченскими корнями. Террорист убил и обезглавил учителя Самюэля Пати, которые преподавал историю, обществоведение и географию.

Убийцу, который ранее получил во Франции статус беженца, застрелили через несколько часов после нападения. Полицейские настигли его в городе Эраньи. Позднее выяснилось, что молодой человек в прошлом не раз угрожал людям в соцсетях.

В ходе расследования французские правоохранители также установили, что показывая карикатуры на пророка Мухаммеда на уроке, Пати действовал крайне аккуратно. Учитель демонстрировал изображения, когда говорил на тему свободы выражения. При этом он уважительно отзывался об исламе и мусульманах. Преподаватель не был против того, чтобы класс покинули ученики, которым не хотелось смотреть на рисунки.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Ноябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
30
            

Популярное

В России запускается программа льготной ипотеки для молодежиВ России запускается программа льготной ипотеки для молодежи
Во Франции еще четверо школьников стали фигурантами дела об убийстве учителяВо Франции еще четверо школьников стали фигурантами дела об убийстве учителя
Медведев выиграл Итоговый турнир ATP и стал 4-м в мировом рейтингеМедведев выиграл Итоговый турнир ATP и стал 4-м в мировом рейтинге
Полиция Калининграда занимается инцидентом с избиением актера ПрилучногоПолиция Калининграда занимается инцидентом с избиением актера Прилучного
Тихановская: ОМОН нужно признать террористической организациейТихановская: ОМОН нужно признать террористической организацией

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru