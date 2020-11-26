Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Во Франции еще четверо школьников стали фигурантами дела об убийстве учителя

26.11.2020 21:47

Фото: gordonua.com



Правоохранительные органы Франции предъявили обвинения еще четырем школьникам по резонансному делу о расправе над преподавателем.



Учитель истории Самюэль Пати был зверски убит в середине минувшего октября.



Как сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на представителей полиции, трое школьников, по версии следствия, могут являться сообщниками террориста. Кроме того, фигуранткой этого громкого дела стала школьница, которую обвиняют в распространении недостоверных сведений о погибшем учителе.



На сегодняшний день по делу об убийстве Самюэля Пати проходят четырнадцать человек, в том числе, двое несовершеннолетних. Среди задержанных - двое 18-летних парней и 17-летняя подруга одного из них.



Трагедия во французском городе Конфлан-Сент-Онорине под Парижем произошла 16 октября. По данным полиции, в среднее учебное заведение Коллеж-Буа-д'Ольн ворвался 18-летний уроженец Москвы с чеченскими корнями. Террорист убил и обезглавил учителя Самюэля Пати, которые преподавал историю, обществоведение и географию.



Убийцу, который ранее получил во Франции статус беженца, застрелили через несколько часов после нападения. Полицейские настигли его в городе Эраньи. Позднее выяснилось, что молодой человек в прошлом не раз угрожал людям в соцсетях.



В ходе расследования французские правоохранители также установили, что показывая карикатуры на пророка Мухаммеда на уроке, Пати действовал крайне аккуратно. Учитель демонстрировал изображения, когда говорил на тему свободы выражения. При этом он уважительно отзывался об исламе и мусульманах. Преподаватель не был против того, чтобы класс покинули ученики, которым не хотелось смотреть на рисунки.



Автор: Злата Богатова

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