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В Армении найден мертвым российский военный
21:12
Фото: vk.com
Российского военнослужащего нашли мертвым за пределами части, ЧП случилось по месту проживания контрактника.
Как сообщает сегодня ТАСС, тело обнаружил сослуживец погибшего солдата.
Информацию об инциденте подтвердила пресс-служба ЮВО. Как стало известно, обстоятельства случившегося уже выясняет специально созданная командованием части комиссия, а также местные правоохранители.
По предварительным данным, на теле контрактника не было явных признаков смерти насильственного характера. Причины гибели военнослужащего пресс-служба не сообщает.
Известно, что комиссия командования российской военной базы Южного военного округа уже приступила к проверке по факту случившегося. Обстоятельства смерти контрактника выясняются совместно с правоохранительными органами Армении.
102-я российская военная база, располагающаяся на территории Армении, имеет гарнизоны в Ереване и Гюмри. С 10 ноября в страну также начали переброску миротворцев, которым предстоит нести службу в Нагорном Карабахе. В общей сложности в регион через Армению направили порядка двух тысяч военнослужащих.
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