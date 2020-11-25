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На Сахалине будут судить работника детдома, из которого сбежал и погиб 11-летний воспитанник


25.11.2020 13:41
На Сахалине будут судить работника детдома, из которого сбежал и погиб 11-летний воспитанникФото: catcher.fish

В Сахалинской области перед судом предстанет бывший воспитатель Кировского детского дома-интерната для умственно отсталых детей, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По вервии следствия, 30-летний мужчина отлучился, оставив без присмотра воспитанников на игровой площадке.

Трагическое происшествие случилось в минувшем сентябре, рассказали в ведомстве. Согласно материалам уголовного дела, воспитатель вывел группу детей на прогулку и отлучился, пока ребята оставались на игровой площадке возле здания дома-интерната.

Оставшись без присмотра, один из мальчиков, у которого в прошлом было диагностировано серьезное расстройство психики, смог пролезть между прутьями забора. Воспитанник учреждения, убежавший в лес, нуждался в постоянном присмотре. Исчезновение ребенка сотрудник дома-интерната заметил лишь после возвращения с прогулки, когда его воспитанники уже вернулись в здание и находились в раздевалке.

Мальчик, сбежавший во время отсутствия воспитателя, утонул в реке Тымь. Тело ребенка было найдено через несколько часов на расстоянии около 800 метров от дома-интерната.

После случившегося воспитатель был уволен. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Расследование к настоящему времени завершено, материалы направили в Тымовский районный суд для рассмотрения по существу.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 105

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