Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Петербурге мужчина взял в заложники шестерых детей

16:17

Фото: vk.com



ЧП случилось в одном из домов на Пролетарской улице в Колпинском районе Северной столицы.



Старшему из детей, которые взяты в заложники, 15 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных структурах Петербурга.



По предварительным данным, с шестью несовершеннолетними заперся в квартире их отец. Забаррикадировавшийся в квартире мужчина пьян и вооружен топором.



Угрожая убить детей, младшему из которых около трех лет, злоумышленник не выдвинул каких-либо требований. Известно, что незадолго до ЧП отец семейства повздорил с супругой и выгнал женщину из дома.



Сотрудники полиции сейчас продолжают попытки установить контакт с предполагаемым преступником и убедить его отпустить детей.



Как пояснили в региональном полицейском главке, мужчина в прошлом не состоял у них на учете. Вместе с тем, появились сведения о том, что злоумышленник мог наблюдаться в психоневрологическом диспансере.



Известно также, что семья ранее жила в Архангельске. Приехав в Петербург, они сняли квартиру.



Автор: Злата Богатова

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