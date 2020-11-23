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В Петербурге мужчина взял в заложники шестерых детей


16:17
В Петербурге мужчина взял в заложники шестерых детейФото: vk.com

ЧП случилось в одном из домов на Пролетарской улице в Колпинском районе Северной столицы.

Старшему из детей, которые взяты в заложники, 15 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных структурах Петербурга.

По предварительным данным, с шестью несовершеннолетними заперся в квартире их отец. Забаррикадировавшийся в квартире мужчина пьян и вооружен топором.

Угрожая убить детей, младшему из которых около трех лет, злоумышленник не выдвинул каких-либо требований. Известно, что незадолго до ЧП отец семейства повздорил с супругой и выгнал женщину из дома.
 
Сотрудники полиции сейчас продолжают попытки установить контакт с предполагаемым преступником и убедить его отпустить детей.

Как пояснили в региональном полицейском главке, мужчина в прошлом не состоял у них на учете. Вместе с тем, появились сведения о том, что злоумышленник мог наблюдаться в психоневрологическом диспансере.

Известно также, что семья ранее жила в Архангельске. Приехав в Петербург, они сняли квартиру.

Автор: Злата Богатова

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