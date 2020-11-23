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СМИ: В моргах Нью-Йорка с весны хранятся сотни тел умерших от COVID-19


23.11.2020 23:49
СМИ: В моргах Нью-Йорка с весны хранятся сотни тел умерших от COVID-19Фото: picturesmania.com

На набережной Бруклина в Нью-Йорке, где до сих пор стоят передвижные морги, может оставаться около 650 тел умерших.

Речь идет о пациентах, которые стали жертвами весенней вспышки коронавируса, пишет The Wall Street Jouranl.

Как сообщает американская газета, останки жертв COVID-19 уже несколько месяцев хранятся в передвижных моргах, потому что родственники не могут оплатить похороны. Кроме того, среди тел есть пациенты, родственников которых пока не удалось отыскать.

Авторы статьи напомнили о периоде, когда минувшей весной в Нью-Йорке каждый день фиксировались сотни летальных исходов. В результате власти города приняли решение направить к больницам специальные рефрижераторы, чтобы оказать содействие моргам при медицинских учреждениях.

По данным университета Джонса Хопкинса, в общей сложности с начала пандемии в Соединенных Штатах было выявлено около 12,2 млн случаев заражения COVID-19. Скончались уже свыше 256,7 тыс. пациентов, порядка 4,5 млн признаны выздоровевшими.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 111

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