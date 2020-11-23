|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
СМИ: В моргах Нью-Йорка с весны хранятся сотни тел умерших от COVID-19
23.11.2020 23:49
Фото: picturesmania.com
На набережной Бруклина в Нью-Йорке, где до сих пор стоят передвижные морги, может оставаться около 650 тел умерших.
Речь идет о пациентах, которые стали жертвами весенней вспышки коронавируса, пишет The Wall Street Jouranl.
Как сообщает американская газета, останки жертв COVID-19 уже несколько месяцев хранятся в передвижных моргах, потому что родственники не могут оплатить похороны. Кроме того, среди тел есть пациенты, родственников которых пока не удалось отыскать.
Авторы статьи напомнили о периоде, когда минувшей весной в Нью-Йорке каждый день фиксировались сотни летальных исходов. В результате власти города приняли решение направить к больницам специальные рефрижераторы, чтобы оказать содействие моргам при медицинских учреждениях.
По данным университета Джонса Хопкинса, в общей сложности с начала пандемии в Соединенных Штатах было выявлено около 12,2 млн случаев заражения COVID-19. Скончались уже свыше 256,7 тыс. пациентов, порядка 4,5 млн признаны выздоровевшими.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|