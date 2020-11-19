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Медведев выиграл Итоговый турнир ATP и стал 4-м в мировом рейтинге
08:13
Фото: sportarena.com
На пути к финалу 24-летний россиянин успел обыграть Александра Зверева, Новака Джоковича и Диего Шварцмана.
В решающем матче соперником Даниила Медведева был австриец Доминик Тим.
Финальная игра, продолжавшаяся более двух с половиной часов, окончилась со счетом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4 в пользу российского теннисиста. Даниил Медведев выиграл такой турнир впервые, став вторым представителем РФ: в 2009 году по итогам соревнований сильнейшим был признан Николай Давыденко.
В ходе турнира, который состоялся в столице Великобритании, Медведеву ранее удалось переиграть первую, вторую и третью ракетки планеты. В результате россиянин заканчивает сезон на четвертой строке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленная версия списка появилась сегодня на сайте организации.
В итоговом турнире ATP участвовал также россиянин Андрей Рублев. Спортсмен не смог выйти за пределы своей группы и сохранил за собой восьмое место мирового рейтинга.
Турнир в Лондоне был последним в текущем цикле, когда игры организовывались в Великобритании. С начала следующего года соревнования будут проводиться в Турине (Италия).
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