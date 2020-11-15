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Медведев после победы над Джоковичем вышел в полуфинал Итогового турнира ATP
12:45
Фото: sportclub.ru
Российский теннисист Даниил Медведев смог переиграть Новака Джоковича в Лондоне на групповом этапе Итогового турнира ATP.
Матч окончился со счетом 6:3, 6:3. Россиянин гарантировал себе выход в полуфинал с первого места в своем квартете, передает RT.
Как стало известно, в плей-офф Даниилу Медведеву предстоит встретиться с Рафаэлем Надалем либо Стефаносом Циципасом.
Медведев стал первым за одиннадцать лет российским теннисистом, которому удалось пробиться в полуфинал Итогового турнира ATP. В прошлом он уже противостоял Джоковичу, это происходило в 2017 году в рамках Кубка Дэвиса. На тот момент россиянин, будучи еще не слишком известным, смог выиграть только стартовый сет.
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