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Выведен на орбиту спутник для мониторинга уровня Мирового океана
22.11.2020 22:24
Фото: mail.kz
Специалистам американской компании SpaceX удалось вернуть на Землю первую ступень носителя, сообщает ТАСС. Спутник Sentinel-6, успешно выведенный в субботу, 21 ноября, на орбиту Земли, предназначается для проведения исследования Мирового океана и сбора данных о последствиях климатических изменений.
Как стало известно, ракета-носитель Falcon 9 была выпущена с калифорнийской базы ВВС Соединенных Штатов Ванденберг в 09:17 по времени западного побережья (20:17 по Москве). Спустя 53 минуты спутник был успешно выведен на заданную орбиту.
Отмечается, что специалисты SpaceX смогли добиться возвращения на Землю первой ступени ракеты-носителя, которая опустилась около пускового стола примерно через восемь минут после запуска. Возможность неоднократного применения позволяет компании Илона Маска судешевлять процесс подготовки к запускам аппаратов на орбиту.
Ранее появились сведения о возможной причине аварии с французской ракетой Vega. По мнению специалистов, запуск, предположительно, был сорван из-за неполадок, возникших в работе произведенного на Украине двигателя.
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