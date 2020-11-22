Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Ученые раскрыли тайны роскошного дворца Калигулы

22.11.2020 20:20

Фото: vk.com



Итальянским ученым удалось раскрыть тайны, скрывавшиеся в роскошном дворце императора Калигулы, который был спрятан под фундаментом здания XIX века на площади Виктора Эммануила II.



Как передает Daily Mail, археологи завершили исследования, продолжавшиеся около двух лет.



Исследования городского поместья античного императора Калигулы велись в Риме, где ранее был обнаружен дворец со зверинцем и садом. В течение двух лет археологам удалось отыскать множество артефактов.



В частности, ученые обнаружили костные останки крупных животных - льва и медведя, а также оленей и страусов. По мнению специалистов, когда-то эти звери участвовали в цирковых представлений императора. Ученые также сообщают о найденных ими семенах экзотических растений, которые в тот период произрастали на окраинах Римской империи.



По словам археологов, до нашего времени сохранились часть белой мраморной лестницы и водопроводная труба, а также некоторые интерьеры. Они демонстрируют "живые" настенные росписи, создававшиеся по влажной штукатурке. Ученые отмечают, что мастера использовали при этом облицовку сложным мрамором с канавками, которые заполнялись резными кусками камня другого оттенка.







Автор: Злата Богатова

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