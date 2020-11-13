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В США найден мертвым 38-летний актер Берт Беласко
13.11.2020 23:04
Фото: vk.com
Эксперты выясняют причины гибели известного американского киноактера Берта Беласко, который был найден мертвым в одном из отелей в Ричмонде.
По данным портала TMZ, артист приехал в город, чтобы принять участие в съемках нового проекта.
Как рассказал журналистам отец Берта Беласко, его сын прибыл в Ричмонд в минувшее воскресенье, 8 ноября, сняв номер в гостинице. В соответствии с правилами, которые сейчас действуют в Соединенных Штатов, артисту предстояло выдержать карантин.
Отец актера полагает, что артист мог скончаться в результате аневризмы. По его словам, на гостиничных простынях обнаружили пятна крови. Вместе с тем, официальная причина смерти Беласко будет названа лишь после того, как свои исследования завершат эксперты.
Берт Беласко дебютировал в сериале "Доктор Хаус" и впоследствии снялся еще во многих многосерийных фильмах. Среди наиболее известных лент с его участием - "Правосудие", "Ки и Пил", а также спортивная драма про женщину-бейсболиста "Подача".
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