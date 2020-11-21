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В центр Минска вновь стягивают военную технику
12:50
Фото: vk.com
На центральных улицах белорусской столицы снова замечена военная техника, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на свидетельства очевидцев.
По словам жителей города, машины, вероятно, едут из Уручья, где базируется войсковая часть 3214 внутренних войск МВД Белоруссии.
В Минске заблаговременно выставлены ограждения на центральных площадях, на прилегающих к ним улицам в преддверии очередной протестной акции можно заметить многочисленные автозаки, а также микроавтобусы, на которых передвигаются милиционеры, и водометы.
По данным белорусских СМИ, милицейские ограждения появились также у стелы "Минск город-герой", которая установлена на проспекте Победителей и является одной из традиционных точек сбора протестующих.
Кроме того, в городе снова отмечают проблемы с мобильным интернетом. В прошлом во время манифестаций операторы уже неоднократно снижали качество услуг после соответствующего распоряжения властей.
Ранее экс-кандидат в белорусские президенты Светлана Тихановская призвала признать ОМОН в ее родном государстве экстремистским объединением. Кроме того, в число террористический организаций следует включить и Главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Беларуси, заявила представительница оппозиции.
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