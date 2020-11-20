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Тихановская: ОМОН нужно признать террористической организацией


20.11.2020 23:40
Тихановская: ОМОН нужно признать террористической организациейФото: vechrost.ru

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила о том, что следует признать ОМОН в ее родном государстве террористической организацией. Лидер оппозиции добавила, что в число таких объединений необходимо внести и Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Беларуси.

С таким предложением Светлана Тихановская выступила во время встречи с главой МИД Нидерландов Стефаном Блоком. В Telegram-канале бывшей кандидатки на пост белорусского лидера сообщается, что оппозиция уже начинает "процедуру признания этих организаций экстремистскими или террористическими".

По словам Тихановской, сотрудники ГУБОПиК МВД Беларуси и омоновцы, не уволившиеся "до окончания расследования", впоследствии могут быть признаны соучастниками. Всем им грозят соответствующие санкции, включая и арест имущества. "Амнистированы" будут лишь силовики, перешедшие на сторону белорусского народа, подчеркнула представительница оппозиции.

Ранее лауреат Нобелевской премии писательница Светлана Алексиевич сообщила о создании нового координационного совета белорусской оппозиции. Как пояснила литератор, ранее покинувшая Беларусь, имена членов организации не разглашаются в целях их безопасности. Все, кто вошел в президиум первого состава этого объединения, либо находятся под арестом, либо были вынуждены отправиться за рубеж.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 148

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