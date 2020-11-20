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В Армению ввели дополнительные силы пограничников РФ
20.11.2020 21:38
Фото: vk.com
Российские пограничники приступили к разворачиванию дополнительных сил на границе Азербайджана и Армении, рассказал сегодня глава ФСБ РФ Александр Бортников. Речь об этом шла в ходе совещания, которое по ситуации в Карабахе проводил президент России Владимир Путин.
Как подчеркнул Александр Бортников, меры предпринимаются после соответствующей просьбы Еревана. Согласно принятому ранее решению по обеспечению погранбезопасности Армении и поддержанию мира на территории Карабаха был выделен дополнительный резерв.
После просьбы со стороны Еревана Погрануправление ФСБ направила к границе с Азербайджаном 188 военных, а также спецтехнику, заявил глава ведомства. По словам Бортникова, представителей Баку по этому поводу проинформировали, осуществляется необходимое взаимодействие с партнерами, включая постоянный обмен информацией - как на уровне пограничных ведомств, так и по линии спецслужб.
Напомним, в ночь на 10 ноября лидерами России, Азербайджана и Армении было принято трехстороннее заявление о прекращении огня в Карабахе, а также вводе в регион российских миротворцев. В соответствии с этим документом Ереван передает Баку ряд районов.
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