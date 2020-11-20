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В Армению ввели дополнительные силы пограничников РФ


20.11.2020 21:38
В Армению ввели дополнительные силы пограничников РФФото: vk.com

Российские пограничники приступили к разворачиванию дополнительных сил на границе Азербайджана и Армении, рассказал сегодня глава ФСБ РФ Александр Бортников. Речь об этом шла в ходе совещания, которое по ситуации в Карабахе проводил президент России Владимир Путин.

Как подчеркнул Александр Бортников, меры предпринимаются после соответствующей просьбы Еревана. Согласно принятому ранее решению по обеспечению погранбезопасности Армении и поддержанию мира на территории Карабаха был выделен дополнительный резерв.

После просьбы со стороны Еревана Погрануправление ФСБ направила к границе с Азербайджаном 188 военных, а также спецтехнику, заявил глава ведомства. По словам Бортникова, представителей Баку по этому поводу проинформировали, осуществляется необходимое взаимодействие с партнерами, включая постоянный обмен информацией - как на уровне пограничных ведомств, так и по линии спецслужб.

Напомним, в ночь на 10 ноября лидерами России, Азербайджана и Армении было принято трехстороннее заявление о прекращении огня в Карабахе, а также вводе в регион российских миротворцев. В соответствии с этим документом Ереван передает Баку ряд районов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 166

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