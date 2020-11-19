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Поклонники «Джуманджи» увидят два новых фильма
00:16
Фото: kino.fm
На текущий момент в производстве кинокомпании Columbia Pictures находятся сразу два новых фильма по вселенной "Джуманджи".
Об этом рассказывает портал We Got This Covered.
Со ссылкой на известного инсайдера Дэниэла Рихтмана отмечается, что поклонники "Джуманджи" увидят не следующие части франшизы, в рамках сюжета которых ожидался перенос героев в реальный мир, а совершенно новые картины. По словам Рихтмана, оба проекта уже получили "зеленый свет" у руководства Sony Pictures.
Премьера последней ленты, созданной в серии "Джуманджи: Новый уровень", состоялась в декабре прошлого года. После выхода на экраны фильм смог собрать в мировом прокате свыше 796 млн долларов.
Ранее британский актер Джуд Лоу прокомментировал известие об уходе Джонни Деппа из фильма "Фантастические твари и где они обитают 3". Как пояснил артист, в сложившейся ситуации он вынужден уважать решение руководства киностудии, ведь ему необходимо "появиться и сыграть свою роль". Лоу отметил, что речь идет о проекте, который является одним из наиболее масштабных в его карьере.
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