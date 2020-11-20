Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Алексиевич рассказала о новом тайном совете белорусской оппозиции

20.11.2020 18:24

Фото: udf.by



Белорусская писательница Светлана Алексиевич сообщила журналистам о создании нового оппозиционного совета, имена членов которого пока не разглашаются. Нобелевский лауреат покинула Белоруссию в последних числах сентября, на тот момент она была единственным членом Коордсовета, остававшимся в стране и находившимся на свободе.



В интервью немецкому журналу Der Spiegel Светлана Алексиевич рассказала о том, что первоначально созданного Координационного совета белорусской оппозиции больше нет. Организация не существует, ведь все ее члены либо находятся под арестом, либо вынужденно уехали за пределы Белоруссии.



По словам писательницы, сформирован новый совет. Члены его, имена которых не разглашаются в целях их безопасности, поддерживают связь через различные соцсети, пояснила Алексиевич.



Нобелевская лауреатка также отметила, что на Западе просто не понимают, что сейчас происходит в Белоруссии. Речь идет о жестоком насилии над невиновными. Писательница заявила, что тюрьмы страны уже "переполнены людьми", единственное преступление которых — участие в демонстрациях.



Напомним, экс-кандидат от оппозиции на выборах президента РБ Светлана Тихановская объявила о создании коордсовета для мирной передачи власти еще в середине августа. Она подчеркивала, что решение принималось в целях восстановления законности в Белоруссии.



На прошлой неделе Тихановская заявила о том, что Белоруссия превратилась в "место преступления", а государственная судебная система бездействует. В сложившейся ситуации необходимо провести "Народный трибунал", чтобы привлечь к ответственности всех, кто позволяет себе нарушать действующее законодательство. Главу государства Александра Лукашенко она при этом назвала террористом, как и его "пособников".



Автор: Злата Богатова

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