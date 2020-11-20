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Мэр Турина может получить срок по делу о давке при трансляции финала Лиги чемпионов
20.11.2020 23:19
Фото: vk.com
Во время продолжающегося в Италии судебного процесса по делу о массовой давке в Турине обвинители потребовали приговорить к реальным срокам мэра города Кьяру Аппендино.
Кроме того, к ответственности могут привлечь и четверых ее коллег.
Чиновникам вменяется необеспечение должных мер безопасности, из-за которых летом 2017 года произошла трагедия на туринской площади Сан Карло. По мнению обвинителей, Кьяру Аппендино следует приговорить к 20 месяцам тюремного заключения.
ЧП случилось в июне 2017 года, когда на площади Сан Карло в самом центре Турина собрались тысячи любителей футбола. Когда они наблюдали финала футбольной Лиги чемпионов с участием местного "Ювентуса" началась давка. В результате инцидента погибли два человека, более тысячи пострадали.
В ходе начатого расследования было установлено, что причиной давки стала паника, начавшаяся из-за провокации. Злоумышленников, причастных к случившемуся, уже приговорили к реальным срокам.
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