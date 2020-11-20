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Мэр Турина может получить срок по делу о давке при трансляции финала Лиги чемпионов


20.11.2020 23:19
Мэр Турина может получить срок по делу о давке при трансляции финала Лиги чемпионовФото: vk.com

Во время продолжающегося в Италии судебного процесса по делу о массовой давке в Турине обвинители потребовали приговорить к реальным срокам мэра города Кьяру Аппендино.

Кроме того, к ответственности могут привлечь и четверых ее коллег.

Чиновникам вменяется необеспечение должных мер безопасности, из-за которых летом 2017 года произошла трагедия на туринской площади Сан Карло. По мнению обвинителей, Кьяру Аппендино следует приговорить к 20 месяцам тюремного заключения.

ЧП случилось в июне 2017 года, когда на площади Сан Карло в самом центре Турина собрались тысячи любителей футбола. Когда они наблюдали финала футбольной Лиги чемпионов с участием местного "Ювентуса" началась давка. В результате инцидента погибли два человека, более тысячи пострадали.

В ходе начатого расследования было установлено, что причиной давки стала паника, начавшаяся из-за провокации. Злоумышленников, причастных к случившемуся, уже приговорили к реальным срокам.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 175

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