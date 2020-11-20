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Составлен рейтинг городов с самым грязным воздухом


20.11.2020 22:45
Составлен рейтинг городов с самым грязным воздухомФото: og.ru

Киргизская столица стала лидером мирового антирейтинга больших городов с наиболее загрязненным воздухом.

Перечень был составлен экспертами  World Air Quality, которые в прошлом уже не раз включали Бишкек в десятку "самых грязных мегаполисов" планеты.

На текущий момент уровень содержания мелкодисперсных частиц PM2.5 в воздухе Бишкека достигает 213,6 мкг/м3. Показатель превышает среднесуточную норму в 8,5 раза. При этом количество частиц PM10 составляет 234,7 мкг/м3, что больше среднесуточных допустимых показателей в 3,9 раза.

Вторую строчку этого рейтинга заняла Дакка, а сразу после столицы Бангладеш идет главный город Афганистана — Кабул. В десятку городов с самым грязным воздухом эксперты также включили Бангкок, Дели, Калькутту, Лахор, Мумбаи, Нур-Султан и Улан-Батор.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 170

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