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Составлен рейтинг городов с самым грязным воздухом
20.11.2020 22:45
Фото: og.ru
Киргизская столица стала лидером мирового антирейтинга больших городов с наиболее загрязненным воздухом.
Перечень был составлен экспертами World Air Quality, которые в прошлом уже не раз включали Бишкек в десятку "самых грязных мегаполисов" планеты.
На текущий момент уровень содержания мелкодисперсных частиц PM2.5 в воздухе Бишкека достигает 213,6 мкг/м3. Показатель превышает среднесуточную норму в 8,5 раза. При этом количество частиц PM10 составляет 234,7 мкг/м3, что больше среднесуточных допустимых показателей в 3,9 раза.
Вторую строчку этого рейтинга заняла Дакка, а сразу после столицы Бангладеш идет главный город Афганистана — Кабул. В десятку городов с самым грязным воздухом эксперты также включили Бангкок, Дели, Калькутту, Лахор, Мумбаи, Нур-Султан и Улан-Батор.
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