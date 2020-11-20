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В мире за месяц выявили больше случаев коронавируса, чем за полгода


20.11.2020 22:21
В мире за месяц выявили больше случаев коронавируса, чем за полгодаФото: 2day.kh.ua

В течение последнего месяца по всему миру зарегистрировали большее количество инфицированных коронавирусом, чем за предыдущие полгода.

Об этом глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил на сегодняшнем брифинге.

Как заявил генеральный директор ВОЗ, на территории Северной Америки и ряда европейских странах медицинские учреждения, в том числе, отделения интенсивного лечения, продолжают стремительно заполняться пациентами. В некоторых больницах уже нет мест, констатировал Тедрос Аданом Гебрейесус.

Согласно данным, которые приводит организация, по всему миру коронавирусом заболели уже более 56 млн человек. Среди пациентов с подтвержденным COVID-19 зафиксировали свыше 1,3 миллиона летальных исходов.

Напомним, в РФ за последние сутки было выявлено более 24,3 тыс. новых случаев коронавируса, это стало рекордно высоким показателем за период с начала пандемии. Нарастающим итогом в России уже было зарегистрировано 2 039 926 положительных тестов, скончались 35 311 пациентов, в том числе, 461 - за минувший день.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 187

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