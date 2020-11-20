Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Московскую клинику закрыли из-за сокрытия данных о пациентах с COVID-19

20.11.2020 19:13

Фото: vk.com



Клиника "Чайка" в Москва-Сити была закрыта из-за сокрытия сведений о пациентах, зараженных коронавирусом, от Роспотребнадзора.



Представители учреждения поясняют, что на время приостановлена лишь деятельность кабинета, где тестируют на COVID.



Информация о том, что столичная клиника "Чайка" на время приостановила свою деятельность, появилась в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в Москве. Уточняется, что причиной этого решения стало сокрытие сведений о пациентах, инфицированных COVID-19, от Роспотребнадзора.



Установлено, что в клинике ранее было получено девятнадцать положительных тестов на коронавирус. При этом сведения о зараженных в органы Роспотребнадзора своевременно предоставлены не были, а это может повлечь за собой угрозу распространения заболевания. Как сообщила эксперт столичного управления ведомства Александра Нормова, после случившегося "Чайка" может быть закрыта на срок до девяноста дней, передает РБК.



Представители клиники, прокомментировав случившееся, рассказали, что не отчитывались о положительных тестах, потому что соответствующее требование появилось лишь 16 ноября.



Ранее были названы российские города с самым высоким риском заражения COVID-19. По мнению экспертом, на данный момент наиболее опасными в этом отношении могут считаться Воронеж и Пермь.



Автор: Злата Богатова

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