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Названы города с самым высоким риском заражения COVID-19
20.11.2020 14:12
Фото: modscheats.ru
Исследование, в рамках которого оценивалась вероятность заражения коронавирусом в наиболее крупных городах РФ, проводил портал "СберИндекс".
Как свидетельствуют его результаты, наиболее опасными сейчас могут считаться Воронеж и Пермь.
По мнению аналитиков "СберИндекса", на текущий момент в Воронеже и Перми риск инфицирования коронавирусом на 15% выше среднего уровня по стране. Следом идут Иркутск и Новосибирск, где уровень превышен на 7%. В Москве, Петербурге и Нижнем Новгороде при этом зафиксированы более низкие показатели. Относительно безопасными также были признаны Казань, Самара и Уфа.
Степень риска заражения COVID-19 при этом устанавливалась при помощи сервиса симптом-чекер - инструмента проверки проявлений на схожесть с типичной картиной коронавируса.
В ходе исследования, посвященного влияния второй волны коронавируса на российскую экономику, учитывались, в частности, динамика ВВП, уровень заработной платы и потребительских расходов, спрос и другие факторы, передает РБК.
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