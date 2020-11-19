|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Санду: Молдавия не признает долги за российский газ для Приднестровья
15:09
Фото: hvylya.net
Избранный президент Молдавии Майя Санду отказалась признать долги за российский газ для Приднестровья.
По ее словам, Кишинев не будет оплачивать поставки на территорию непризнанной республики.
Своим мнением о ситуации в Приднестровье новый молдавский лидер поделилась в интервью "Украинской правде". Как заявила Майя Санду, Россия поддерживает этот регион, включая поставки газа. Это происходит бесплатно, и вопросы будут обсуждаться и решаться с Москвой. Сейчас же власти Молдавии не признают задолженность за поставки российского газа в Приднестровье, подчеркнула глава государства.
Как отметила Санду, в будущем должны быть найдены исключительно мирные способы урегулирования приднестровского конфликта. По ее словам, "однажды появится, в том числе, и геополитическая возможность для воссоединения Молдавии". Санду также сказала, что не поддерживает варианты, с которыми ранее выступали ее предшественник Игорь Додон и его партия социалистов. Дело в том, что речь шла о федерализации, но необходимо искать другие пути.
Избранный президент Молдавии при этом выразила уверенность в том, что формат решения спорных вопросов должен подразумевать "полный вывод российских войск" из страны. В Кишиневе в прошлом уже об этом не раз заявляли, и позиция осталась прежней.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|