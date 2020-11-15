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На выборах президента Молдавии победила Майя Санду
06:37
Фото: vechrost.ru
Председатель оппозиционной партии "Действие солидарность" Майя Санду, в прошлом занимавшая пост премьер-министра страны, одержала победу на президентских выборах, которые состоялись накануне, 15 ноября.
Как информирует ЦИК, обработаны уже 98% протоколов.
Данные ЦИК Молдавии, которые были опубликованы после обработки протоколов с 98% избирательных участков, свидетельствуют о том, что Майю Санду поддержали 54% голосовавших.
За действующего молдавского лидера Игоря Додона выступили 46% избирателей, что составляет около 685 тыс. человек. Разрыв на тот момент превышал 115 тыс. - за Майю Санду отдали свои голоса порядка 800 тыс. граждан страны.
Отмечается, что сейчас подсчитывают голоса на последних зарубежных участках, и разрыв между Санду и Додоном продолжает расти. Учитывая, что представители молдавской диаспоры в других странах ожидаемо преимущественно поддерживали бывшего премьера, победа Санду становится все более очевидна.
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