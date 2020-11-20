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В ХМАО в провалившейся под лед машине погибли беременная женщина и ребенок


20.11.2020 14:32
В ХМАО в провалившейся под лед машине погибли беременная женщина и ребенокФото: tip.by

Водитель машины, в котором ехала погибшая женщина, стал фигурантом уголовного дела, передает агентство "Интерфакс".

Как рассказали представители регионального СКР, в момент аварии в салоне автомобиля Шевроле-Нива, помимо подозреваемого, находились восемь человек - трое детей и пятеро взрослых.

Трагический инцидент случился минувшей ночью, Березовский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Ханты-Мансийскому АО - Югре уже возбудил уголовное дело. В качестве подозреваемого полицейские задержали 29-летнего жителя населенного пункта Ломбовож.

Согласно материалам дела, накануне вечером, 19 ноября, подозреваемый управлял Шевроле-Нива, в котором также ехали восемь человек. Среди местных жителей, находившихся в числе пассажиров, были 29-летняя беременная женщина и трое детей, включая грудного младенца. Все они направлялись в поселок Сосьва, расположенный на территории того же Березовского района ХМАО.

Примерно в 4 часа утра по местному времени, когда до конечного пункта оставалось около двенадцати километров, подозреваемый пытался проехать по руслу реки Ляпин. В СКР пояснили, что в данном месте не была оборудована ледовая переправа, а лед еще был недостаточно толстым. Однако водитель решил не высаживать пассажиров, чтобы убедиться в безопасности маневра. Он лишь увеличил скорость, после чего направил свой автомобильк противоположному берегу.

В результате машина провалилась в воду. Самостоятельно выбраться на поверхность смогли лишь водитель, двое мужчин, 1982 и 1987 г.р., две женщины 1988 г.р. и десятилетний ребенок. Все они практически не пострадали.

Жертвами происшествия стали 29-летняя женщина и 5-месячный младенец. Находившаяся в машине и оказавшаяся в воде девочка 2014 г.р. была экстренно госпитализирована в состоянии комы.

Ранее следственные органы Прикамья возбудили уголовное дело по факту трагической гибели женщины и ее четырехлетнего сына. Они находились в автомобиле, скатившемся в реку Мулянка. В салоне машины в тот момент был еще один малолетний ребенок, которого спас очевидец.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 153

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