Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Под Иркутском расстреляли подростков, погибла девятиклассница

19.11.2020 17:08

Фото: bugattipage.com



Правоохранительные органы Иркутской области выясняют обстоятельства гибели 15-летней жительницы Куйтунского района.



По предварительным данным, 22-летний мужчина расстрелял из карабина машину, в которой находилась девочка и ее 17-летний брат.



От полученных ранений девушка скончалась на месте, ее родственник получил тяжелые травмы. ЧП случилось в населенном пункте Барлук ночью 18 ноября, после конфликта, разгоревшегося между молодыми людьми. По факту инцидента уже возбудили уголовное дело.



По версии следствия, подозреваемый повздорил с пострадавшими, которые находились у него в гостях. Будучи пьяным, мужчина вышел из дома с незарегистрированным карабином "Сайга" и два раза выстрелил в воздух. Потом он начал целиться в сторону автомобиля, в котором находились подростки, и произвел еще несколько выстрелов, смертельно ранив девушку.



В ходе начатого расследования установлено, что в гости к подозреваемому приехала компания из пяти человек - девушек и юношей. Среди них была ученица 9-го класса местной школы. Погибшая девочка воспитывалась отцом и была третьим, самым младшим, ребенком.



Состояние пострадавшего парня врачи оценивают как тяжелое. Медики продолжают бороться за его жизнь.



Подозреваемого задержали на месте происшествия, решается вопрос об его аресте. В прошлом молодой человек уже был судим: его привлекали к уголовной ответственности за незаконную рубку древесины и кражу.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 145

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 17:23 В Тбилиси захватили заложников

В Тбилиси захватили заложников 13:25 В Петербурге задержали мужчину, убившего человека за просьбу надеть маску в транспорте

В Петербурге задержали мужчину, убившего человека за просьбу надеть маску в транспорте 19.11.2020 15:01 В Хакасии 4 человека погибли при пожаре на предприятии

В Хакасии 4 человека погибли при пожаре на предприятии 18.11.2020 21:20 В Башкирии в детском саду убили воспитательницу

В Башкирии в детском саду убили воспитательницу 18.11.2020 20:41 СКР опубликовал видео задержания Меня