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Под Иркутском расстреляли подростков, погибла девятиклассница
19.11.2020 17:08
Фото: bugattipage.com
Правоохранительные органы Иркутской области выясняют обстоятельства гибели 15-летней жительницы Куйтунского района.
По предварительным данным, 22-летний мужчина расстрелял из карабина машину, в которой находилась девочка и ее 17-летний брат.
От полученных ранений девушка скончалась на месте, ее родственник получил тяжелые травмы. ЧП случилось в населенном пункте Барлук ночью 18 ноября, после конфликта, разгоревшегося между молодыми людьми. По факту инцидента уже возбудили уголовное дело.
По версии следствия, подозреваемый повздорил с пострадавшими, которые находились у него в гостях. Будучи пьяным, мужчина вышел из дома с незарегистрированным карабином "Сайга" и два раза выстрелил в воздух. Потом он начал целиться в сторону автомобиля, в котором находились подростки, и произвел еще несколько выстрелов, смертельно ранив девушку.
В ходе начатого расследования установлено, что в гости к подозреваемому приехала компания из пяти человек - девушек и юношей. Среди них была ученица 9-го класса местной школы. Погибшая девочка воспитывалась отцом и была третьим, самым младшим, ребенком.
Состояние пострадавшего парня врачи оценивают как тяжелое. Медики продолжают бороться за его жизнь.
Подозреваемого задержали на месте происшествия, решается вопрос об его аресте. В прошлом молодой человек уже был судим: его привлекали к уголовной ответственности за незаконную рубку древесины и кражу.
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