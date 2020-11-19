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Под Иркутском расстреляли подростков, погибла девятиклассница


19.11.2020 17:08
Под Иркутском расстреляли подростков, погибла девятиклассницаФото: bugattipage.com

Правоохранительные органы Иркутской области выясняют обстоятельства гибели 15-летней жительницы Куйтунского района.

По предварительным данным, 22-летний мужчина расстрелял из карабина машину, в которой находилась девочка и ее 17-летний брат.

От полученных ранений девушка скончалась на месте, ее родственник получил тяжелые травмы. ЧП случилось в населенном пункте Барлук ночью 18 ноября, после конфликта, разгоревшегося между молодыми людьми. По факту инцидента уже возбудили уголовное дело.

По версии следствия, подозреваемый повздорил с пострадавшими, которые находились у него в гостях. Будучи пьяным, мужчина вышел из дома с незарегистрированным карабином "Сайга" и два раза выстрелил в воздух. Потом он начал целиться в сторону автомобиля, в котором находились подростки, и произвел еще несколько выстрелов, смертельно ранив девушку.

В ходе начатого расследования установлено, что в гости к подозреваемому приехала компания из пяти человек - девушек и юношей. Среди них была ученица 9-го класса местной школы. Погибшая девочка воспитывалась отцом и была третьим, самым младшим, ребенком.

Состояние пострадавшего парня врачи оценивают как тяжелое. Медики продолжают бороться за его жизнь.

Подозреваемого задержали на месте происшествия, решается вопрос об его аресте. В прошлом молодой человек уже был судим: его привлекали к уголовной ответственности за незаконную рубку древесины и кражу.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 145

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